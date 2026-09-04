Luis Durango Jr, un "especial" pelotero panameño que se destaca con los Yankees en Ligas Menores

El novato panameño Luis Durango Jr vive una "temporada revelación" con los Patriotas de Somerset de Doble-A, -filial de los Yankees de Nueva York en las Ligas Menores-, con un singular estilo de juego ofensivo no muy común en el béisbol actual y que despierta nostalgia por el juego clásico de finales del siglo XIX.

"Lo describiría como algo único (...) y eso es lo que me hace especial", respondió Durango cuando le preguntaron por su estilo de bateo.

Con una estatura de 1.77 metros y un peso de 61 kilogramos, el jardinero panameño y bateador zurdo de contacto es considerado una "rareza" en el béisbol que se juega en la actualidad.

Su estilo veloz y ágil solo es comparable con los contemporáneos estadounidenses Chandler Simpson, jardinero de los Tampa Bay Rays, y Billy Hamilton, guardabosques que es agente libre y jugó para varios equipos del béisbol de las Grandes Ligas.

Durango se vale de herramientas casi inexistentes en las Grandes Ligas, como toques de bola en plena carrera, el uso del "Baltimore chop" (batear la pelota hacia abajo con fuerza contra el suelo cerca del plato para provocar botes altos) y una mecánica de bateo adaptada que incluye sujetar el madero muy arriba con las manos bien separadas.

"He's playing 1890s Baltimore Chop baseball!"



MLB Now talks about Yankees' minor leaguer Luis Durango Jr.'s unique hitting profile. pic.twitter.com/YlEXMvjY4m — MLB Now (@MLBNow) August 21, 2026

El jugador ha explicado que esta mecánica de bateo le ha ayudado a achicar la distancia entre el barril y sus manos para "reducir la cantidad de ponches".

Igualmente, en algunas ocasiones, como un jugador de sóftbol, toma impulso en la caja de bateo y "ya está camino a primera cuando hace contacto".

Así en su primer juego con los Patriotas, el panameño conectó un rodado sobre la raya de tercera base, con una velocidad de salida de 88.5 millas por hora, y lo convirtió en un triple, recorriendo la distancia desde el plato hasta la antesala en 11.06 segundos.

A la noche siguiente, negoció una base por bolas para abrir el juego y luego se robó la segunda, la tercera y el plato, esto último como parte de un doble robo.

En su preparación, y guiado por Jarret DeHart, director de bateo de los Yanquis, Durango aceptó sacrificar poder por un contacto óptimo que capitalizara al máximo su velocidad.

"La velocidad era lo más importante y ésta era la mejor manera de aprovecharla. Obviamente, sacrificando un poco de poder, pero sacándole el mayor provecho a mi velocidad al aumentar la tasa de contacto", afirmó Durango según una publicación de la organización de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, en inglés).

La herencia de Luis Durango Jr

El zurdo panameño, de 23 años, ha dicho que su amor por el béisbol viene "desde que estaba en el vientre de mi madre", a la vez que menciona a su padre y ex beisbolista de Grandes Ligas Luis Durango como su "jugador favorito", junto a las leyendas Ichiro Suzuqui, Brett Garner y su compatriota Mariano Rivera.

El joven pelotero firmó con la organización de los Guardianes de Cleveland en el 2019 y pasó cuatro temporadas mayormente discretas en la organización antes de que los Yanquis lo seleccionaran en la fase de Ligas Menores del Draft de a Regla 5 de diciembre del 2024.

Comenzó la temporada del 2026 en una asignación de rehabilitación con Tampa Tarpons de Clase-A, donde perfeccionó el enfoque que lo ha llevado a tener esta sobresaliente campaña.

"No me lo esperaba... pero desde el momento en que llegué aquí (a la organización de los Yanquis), todos me recibieron muy bien y me han demostrado mucho cariño", dijo el guardabosques panameño.

FUENTE: EFE