LALIGA Fútbol Internacional -  15 de enero de 2026 - 11:12

El Atlético extendió el contrato de Giuliano Simeone hasta 2030

El conjunto del Atlético de Madrid amplió el contrato del argentino Giuliano Simeone hasta el año 2030.

El Atlético de Madrid anunció este jueves la ampliación de contrato del extremo internacional argentino Giuliano Simeone por dos temporadas más, del 30 de junio de 2028 hasta la misma fecha de 2030, tras su irrupción del último año y medio en el primer equipo, con el que ha jugado 77 partidos.

El futbolista, de 23 años, se ha consolidado en ese tiempo en el conjunto rojiblanco en el esquema de Diego Simeone, en el que hoy por hoy es titular indiscutible, gracias a su competitividad, velocidad, recursos, sacrificio y soluciones tanto en ataque como en defensa en la banda derecha de la alineación del equipo.

Giuliano, que antes de eso debió de irse cedido al Zaragoza (2022-23) y al Alavés (2023-24), regresó en el verano de 2024 al Atlético para tomar su actual dimensión en el último curso y medio.

Números de Giuliano Simeone con el Atlético de Madrid

En sus 77 duelos, ha marcado ocho goles y ha dado 16 asistencias, “convirtiéndose en uno de los ídolos de la afición por su pundonor sobre el terreno de juego”, según resaltó el Atlético.

