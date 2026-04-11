LALIGA Fútbol Internacional -  11 de abril de 2026 - 16:18

El Atlético de Madrid cae ante el Sevilla previo a su duelo contra el Barcelona

El Atlético de Madrid no suma puntos en el Sánchez Pizjuán y deberá enfocarse en el FC Barcelona para Champions League.

El Atlético de Madrid cae ante el Sevilla previo a su duelo contra el Barcelona

El Atlético de Madrid cae ante el Sevilla previo a su duelo contra el Barcelona

EFE

El Sevilla respiró hondo en su desesperada lucha por evitar el descenso al imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid, que llegó al Sánchez-Pizjuán con la cabeza en otras cosas, como su lucha por estar en las semifinales de la Champions League y ganar la final de la Copa del Rey.

Un gol del serbio Nemanja Gudelj, cuando pasaban dos minutos del tiempo reglamentario de la primera parte, puso el 2-1 para el Sevilla al descanso y antes un tanto del canterano debutante Javi Boñar equilibraba a los 35 minutos para el Atlético el gol que a los diez logró de penalti para los locales el nigeriano Akor Adams.

Atlético de Madrid suma derrota y a pensar en Barcelona

Los del Cholo Simeone deben pasar la página e ir preparando el partido del próximo martes cuando enfrenten al FC Barcelona en la vuelta de cuartos de final de la Champions League donde tienen ventaja 2-0.

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