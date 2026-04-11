El Atlético de Madrid cae ante el Sevilla previo a su duelo contra el Barcelona

El Sevilla respiró hondo en su desesperada lucha por evitar el descenso al imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid, que llegó al Sánchez-Pizjuán con la cabeza en otras cosas, como su lucha por estar en las semifinales de la Champions League y ganar la final de la Copa del Rey.
Atlético de Madrid suma derrota y a pensar en Barcelona
Los del Cholo Simeone deben pasar la página e ir preparando el partido del próximo martes cuando enfrenten al FC Barcelona en la vuelta de cuartos de final de la Champions League donde tienen ventaja 2-0.