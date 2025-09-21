El Atlético de Madrid no pasó del empate en Mallorca

El Atlético de Madrid sigue atascado en la LaLiga tras empatar este domingo ante el Mallorca a uno en Son Moix, en partido de la 5º jornada, en el que Julián Álvarez falló un penal y Alexander Sorloth fue expulsado.

Desde el inicio del choque, los colchoneros se toparon con un muro llamado Leo Román, que frenó el lanzamiento desde los once metros de Álvarez (13) después de que el árbitro pitara la pena máxima por una mano de Antonio Raíllo tras el remate de David Hancko.

La estirada de un providencial Román, que adivinó la trayectoria, propició que el marcador continuara en tablas buena parte del choque.

El partido se puso cuesta arriba para los pupilos de Diego Simeone después de que Sorloth, que entró en el minuto 63, recibiera la tarjeta roja en el 72 tras revisar el colegiado la acción y apreciar una entrada dura.

Pese a ir con uno menos, el inglés Conor Gallagher (79) aprovechó un rechace de Román para adelantar al Atlético, que empezó a soñar con la victoria.

Pero el kosovar Vedat Muriqi se interpuso en su camino, después de batir de cabeza al esloveno Jan Oblak.

"Con uno menos, nos colocamos y llegó el gol aprovechando la velocidad de Llorente. Hicimos lo que teníamos que hacer. No pudimos sostenerlo por ese buen gol de Muriqi", declaró Simeone en rueda de prensa.

Mosqueo de Álvarez afectó al Atlético de Madrid

Con este resultado, el Atlético se queda en la decimosegunda posición con seis puntos, lejos del líder Real Madrid, que tiene 15 unidades tras ganar el sábado al Espanyol (2-0) en el Santiago Bernabéu.

"El equipo hizo un buen encuentro: controlamos el juego, llevamos al rival a estar hundido, creamos situaciones de gol, pero faltó eficacia, que es lo que marca la diferencia", explicó el preparador argentino que no quiso a entrar a valorar la tarjeta roja a Sorloth.

FUENTE: AFP