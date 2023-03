El Barcelona tiene conversaciones con Lionel Messi para su regreso 

El Barça contacta a Messi

El ejecutivo aseguró que el club está en conversaciones con los Messi y que tiene la 'espina' clavada por no poder garantizar su estadía en 2021. "Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masia y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese, por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Sí, estamos en contacto con ellos", confirmó Yuste.

En la misma línea, destacó que espera que todos los factores puedan darse para que su retorno sea un éxito. "Deseo que todos los condicionantes puedan encajar para que esta historia de amor mutuo acabe con Messi en el Barça. Cuando estás enamorado y te separas de alguien, siempre quieres continuar enamorado. Aunque pierdas el contacto. Nosotros siempre estaremos enamorados de Leo y él lo estará del Barça y la ciudad de Barcelona. Soy de los que piensa que el destino es sabio", sentenció el mandatario.

Todo a la expectativa del Fair Play

Por último, habló de las prioridades que tienen a día de hoy antes de presentar una ofensiva por Messi. "Quedan dos meses en los cuales tenemos que trabajar, sobre todo Mateu y Jordi, para presentar primero a Javier Tebas nuestro plan de viabilidad. Después, si se dan los condicionantes, porque Leo es jugador del PSG y no me gustaría hablar de nada más de mis gustos y deseos, expondríamos la posibilidad de dar la bienvenida. No queremos entrometernos en el día a día del PSG", concluyó.

FUENTE: FC BARCELONA NOTICIAS