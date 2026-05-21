Real Madrid vs Athletic Club: Fecha, hora y dónde ver J38 de LaLiga

El Real Madrid cerrará una temporada para la olvido, con 0 títulos, en un segundo lugar de LaLiga y se medirá al Athletic Club de Bilbao el sábado en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 38.
El Real Madrid terminó en un segundo lugar donde lucharon, pero no pudieron mantenerse cerca del FC Barcelona en las últimas fechas y por 15 puntos quedaron rezagados.
Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Athletic Club, en la última jornada de LaLiga
- Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC