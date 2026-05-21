Real Madrid vs Athletic Club: Fecha, hora y dónde ver J38 de LaLiga

Real Madrid vs Athletic Club: Fecha, hora y dónde ver J37 de LaLiga EFE

El Real Madrid cerrará una temporada para la olvido, con 0 títulos, en un segundo lugar de LaLiga y se medirá al Athletic Club de Bilbao el sábado en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 38.

Este será el último partido del capitán Dani Carvajal que anunció su salida en la semana y será despedido por los aficionados merengues.

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