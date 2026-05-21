LALIGA Fútbol Internacional -  21 de mayo de 2026 - 09:52

Real Madrid vs Athletic Club: Fecha, hora y dónde ver J38 de LaLiga

El Real Madrid terminará la temporada enfrentando al Athletic Club de Bilbao en la jornada 38 de LaLuga.

Real Madrid vs Athletic Club: Fecha

Real Madrid vs Athletic Club: Fecha, hora y dónde ver J37 de LaLiga

EFE

El Real Madrid cerrará una temporada para la olvido, con 0 títulos, en un segundo lugar de LaLiga y se medirá al Athletic Club de Bilbao el sábado en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 38.

Este será el último partido del capitán Dani Carvajal que anunció su salida en la semana y será despedido por los aficionados merengues.

El Real Madrid terminó en un segundo lugar donde lucharon, pero no pudieron mantenerse cerca del FC Barcelona en las últimas fechas y por 15 puntos quedaron rezagados.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Athletic Club, en la última jornada de LaLiga

  • Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC
En esta nota:
Seguir leyendo

Sergio Ramos le envía un mensaje a Dani Carvajal al conocer su salida del Real Madrid

Nacho elogia a su ex compañero Dani Carvajal en su despedida del Real Madrid

Dani Carvajal: ¿Cuántos títulos ganó con el Real Madrid?

Recomendadas

Últimas noticias