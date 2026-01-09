Champions League Champions League -  9 de enero de 2026 - 09:30

¿Qué día de enero vuelve la Champions League?

Ya faltan menos días para que las acciones de la Champions League vuelvan en la fase liga durante enero.

FOTO: UEFA

Las emociones de la UEFA Champions League regresan en el mes de enero, con jornadas cruciales en la fase liga 2025-2026.

El Paris Saint-Germain, el Manchester City, Atalanta, Arsenal y Bayern Múnich, son los equipos que se han asegurado su plaza en los cuartos de final o en la fase eliminatoria, después de seis jornadas disputadas.

Los ocho primeros clasificados pasan directamente a octavos de final. Los equipos que terminen entre el 9º y el 24º puesto disputarán los play-offs eliminatorios, y los ganadores pasarán a octavos de final.

Inter de Milán vs Arsenal será el choque más llamativo de la séptima fecha

¿Cuándo se reanuda la Champions League?

La competición más importante de Europa regresa el martes 20 de enero y miércoles 21 con 18 encuentros de la jornada 7.

