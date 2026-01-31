FÚTBOL Fútbol Internacional -  31 de enero de 2026 - 08:27

El FC Barcelona y sus convocados para duelo ante Elche en LaLiga

Frenkie De Jong y Joao Cancelo, novedades en la convocatoria del FC Barcelona para medirse al Elche en LaLiga.

El FC Barcelona y sus convocados para duelo ante Elche en LaLiga

El FC Barcelona y sus convocados para duelo ante Elche en LaLiga

FOTO: FC Barcelona

El centrocampista Frenkie de Jong y el lateral Joao Cancelo son las dos novedades en la convocatoria del FC Barcelona para medirse este sábado al Elche en el partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports que se disputará en el Estadio Martínez Valero.

El neerlandés y el luso, que se perdieron el partido del miércoles contra el Copenhague por sanción y por no estar inscrito en la Liga de Campeones, respectivamente, han formado parte de la expedición azulgrana que este mismo sábado se ha desplazado a Elche.

Los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', y el defensa Andreas Christensen son baja por lesión.

Los convocados del FC Barcelona

El técnico del Barça, Hansi Flick, ha confeccionado la siguiente lista de 21 jugadores: Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia (defensas); Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong y Marc Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).

En esta nota:
Seguir leyendo

El FC Barcelona superó al Copenhague en jornada de la UEFA Champions League

José Córdoba suma su partido número 50 con el Norwich City

El Real Madrid jugará ante el Rayo Vallecano sin Mendy, Rüdiger y Trent

Recomendadas

Últimas noticias