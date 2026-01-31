El FC Barcelona y sus convocados para duelo ante Elche en LaLiga FOTO: FC Barcelona

El centrocampista Frenkie de Jong y el lateral Joao Cancelo son las dos novedades en la convocatoria del FC Barcelona para medirse este sábado al Elche en el partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports que se disputará en el Estadio Martínez Valero.

El neerlandés y el luso, que se perdieron el partido del miércoles contra el Copenhague por sanción y por no estar inscrito en la Liga de Campeones, respectivamente, han formado parte de la expedición azulgrana que este mismo sábado se ha desplazado a Elche.

