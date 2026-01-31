El FC Barcelona y sus convocados para duelo ante Elche en LaLiga

El centrocampista Frenkie de Jong y el lateral Joao Cancelo son las dos novedades en la convocatoria del FC Barcelona para medirse este sábado al Elche en el partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports que se disputará en el Estadio Martínez Valero.
Los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', y el defensa Andreas Christensen son baja por lesión.
Los convocados del FC Barcelona
El técnico del Barça, Hansi Flick, ha confeccionado la siguiente lista de 21 jugadores: Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia (defensas); Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong y Marc Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).