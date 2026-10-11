El Inter Miami gana al DC United con doblete de Lionel Messi y Suárez

Solo cuatro días después de su emotiva despedida de la selección argentina, Lionel Messi dio otro festival de fútbol con el Inter Miami al anotar un doblete, al igual que Luis Suárez, en el contundente 4-0 endosado al DC United en el NU Stadium.

Messi alcanzó los 23 goles en lo que va de la MLS y es cada vez más el máximo artillero de la liga.

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Suárez también fue protagonista al anotar los dos goles que pusieron cuesta abajo el duelo en la primera mitad.

Inter Miami gana sin problemas

Después de su multitudinaria despedida de la selección argentina, el pasado 6 de octubre en Buenos Aires en el amistoso contra Benín, Messi salió de titular en el once de Cristian González para enfrentarse al DC United.

En esta fecha FIFA extendida a tres semanas, Messi logró disputar todos los partidos del Inter Miami y se desplazó a Argentina solo para el histórico encuentro del pasado martes, en el que anotó un gol y dio dos asistencias.

Si también se considera el compromiso internacional, Messi lleva cinco partidos consecutivos marcando.

Anotó el primero nada más comenzar la segunda mitad al rematar dentro del área una asistencia de Suárez.

Fue a la hora de partido cuando Messi culminó su gran noche con una maravilla.

Logró un eslalon espectacular entre tres defensas para entrar en el área y fulminar al portero con un remate cruzado que desató la euforia del público del NU Stadium.

Intercambió un abrazo con sus compañeros, incluido un Luis Suárez que anotó sus dos goles en la primera mitad al aprovechar dos asistencias de Germán Berterame.

El Inter Miami es segundo en el Este con 49 puntos, detrás de un Nashville que arrancó la jornada con 60 puntos.

FUENTE: EFE