La Serie de Campeonato de la MLB inicia este domingo en Milwaukee en el duelo de los Dodgers ante Cerveceros, mientras que el lunes 12 de octubre iniciará la de la Liga Americana entre Cleveland vs Tampa Bay.
MLB MLB - 11 de octubre de 2026 - 07:30
MLB: Calendario de la Serie de Campeonato 2026
Repasa el calendario completo de los partidos de la Serie de Campeonato de la MLB en su postemporada 2026.
CALENDARIO DE LA LIGA NACIONAL DE MLB EN SERIE DE CAMPEONATO
- Juego 1: Domingo 11 de octubre — 7:00 PM (en Milwaukee)
- Juego 2: Lunes 12 de octubre — 4:00 PM (en Milwaukee)
- Juego 3: Miércoles 14 de octubre — 7:00 PM (en Los Ángeles)
- Juego 4: Jueves 15 de octubre — 8:00 PM (en Los Ángeles)
- Juego 5*: Viernes 16 de octubre — 8:00 PM (en Los Ángeles)
- Juego 6*: Domingo 18 de octubre — 7:00 PM (en Milwaukee)
- Juego 7*: Lunes 19 de octubre — 7:00 PM (en Milwaukee)
CALENDARIO DE LA LIGA AMERICANA DE MLB EN SERIE DE CAMPEONATO
- Juego 1: Lunes 12 de octubre — 7:00 PM (en Tampa Bay)
- Juego 2: Martes 13 de octubre — 7:00 PM (en Tampa Bay)
- Juego 3: Jueves 15 de octubre — 5:00 PM (en Cleveland)
- Juego 4: Viernes 16 de octubre — 5:00 PM (en Cleveland)
- Juego 5*: Sábado 17 de octubre — 7:00 PM (en Cleveland)
- Juego 6*: Lunes 19 de octubre — 4:00 PM (en Tampa Bay)
- Juego 7*: Martes 20 de octubre — 4:00 PM (en Tampa Bay) [1, 2]
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