José Mourinho se negó a hablar con la prensa luego del Real Madrid vs Villarreal

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, no compareció en rueda de prensa después de la victoria de su equipo ante el Villarreal en la octava jornada de LaLiga EA Sports por 1-0, según se confirmó a los medios presentes.
¿Qué sucedió con José Mourinho?
El Real Madrid terminó el encuentro, además de con la roja directa a Vinícius, con cinco jugadores amonestados: Bellingham, en la primera mitad, y Konaté, Rüdiger, Tchouaméni y Mbappé, en la segunda, los dos últimos por perder el tiempo en el tramo final del partido. Además, el mismo Mourinho también vio la amarilla.
La normativa de LaLiga recoge entre sus artículos sobre las retransmisiones las normas para las ruedas de prensa después de los partidos, por lo que el Real Madrid podría exponerse a sanciones ante la negativa de su entrenador a comparecer.
El técnico del Villarreal, Íñigo Pérez, sí apareció ante los medios de comunicación después de la derrota de su equipo. El centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni realizó declaraciones tras el partido en los micrófonos de Real Madrid TV, en las que afirmó que no entiende "lo que pasa con los árbitros".
FUENTE: EFE