LALIGA Fútbol Internacional -  10 de octubre de 2026 - 17:40

José Mourinho se negó a hablar con la prensa luego del Real Madrid vs Villarreal

José Mourinho se negó a hablar con los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal.

José Mourinho se negó a hablar con la prensa luego del Real Madrid vs Villarreal

José Mourinho se negó a hablar con la prensa luego del Real Madrid vs Villarreal

EFE

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, no compareció en rueda de prensa después de la victoria de su equipo ante el Villarreal en la octava jornada de LaLiga EA Sports por 1-0, según se confirmó a los medios presentes.

El técnico portugués tomó la decisión de no aparecer ante los medios después de un encuentro en el que manifestó sus protestas al colegiado por diversas acciones, entre ellas, la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba en la acción previa al gol que el VAR anuló al brasileño.

¿Qué sucedió con José Mourinho?

El Real Madrid terminó el encuentro, además de con la roja directa a Vinícius, con cinco jugadores amonestados: Bellingham, en la primera mitad, y Konaté, Rüdiger, Tchouaméni y Mbappé, en la segunda, los dos últimos por perder el tiempo en el tramo final del partido. Además, el mismo Mourinho también vio la amarilla.

La normativa de LaLiga recoge entre sus artículos sobre las retransmisiones las normas para las ruedas de prensa después de los partidos, por lo que el Real Madrid podría exponerse a sanciones ante la negativa de su entrenador a comparecer.

El técnico del Villarreal, Íñigo Pérez, sí apareció ante los medios de comunicación después de la derrota de su equipo. El centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni realizó declaraciones tras el partido en los micrófonos de Real Madrid TV, en las que afirmó que no entiende "lo que pasa con los árbitros".

FUENTE: EFE

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