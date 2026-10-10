La selección femenina de Nueva Zelanda regresa a su país y no jugará contra Panamá

La FPF envió un comunicado informando que el amistoso programado para el martes 13 de octubre queda cancelado porque la selección de Nueva Zelanda decidió regresar a su país luego de los movimientos sísmicos en Panamá.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informa que, debido a la situación que atraviesa nuestro país, la Selección Nacional de Nueva Zelanda ha decidido adelantar el regreso a su nación, por lo que el segundo amistoso programado para el martes 13 de octubre, también queda cancelado.

Le deseamos a la delegación de Nueva Zelanda un buen viaje de regreso a casa y esperamos volver a encontrarnos próximamente para compartir la pasión que nos une.

Las personas que hayan adquirido sus boletos para estos dos amistosos entre Panamá y Nueva Zelanda podrán solicitar el reembolso correspondiente. La FPF comunicará en los próximos días el procedimiento y los pasos a seguir para realizar la solicitud.

FUENTE: FPF