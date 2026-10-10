MAREA ROJA Marea Roja -  10 de octubre de 2026 - 17:40

La selección femenina de Nueva Zelanda regresa a su país y no jugará contra Panamá

La FPF envió comunicado informando que la selección de Nueva Zelanda se retira a su país y no jugará ante Panamá.

Panamá vs Nueva Zelanda se cancela

Panamá vs Nueva Zelanda se cancela

La FPF envió un comunicado informando que el amistoso programado para el martes 13 de octubre queda cancelado porque la selección de Nueva Zelanda decidió regresar a su país luego de los movimientos sísmicos en Panamá.

COMUNICADO SOBRE PANAMÁ VS NUEVA ZELANDA

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informa que, debido a la situación que atraviesa nuestro país, la Selección Nacional de Nueva Zelanda ha decidido adelantar el regreso a su nación, por lo que el segundo amistoso programado para el martes 13 de octubre, también queda cancelado.

Le deseamos a la delegación de Nueva Zelanda un buen viaje de regreso a casa y esperamos volver a encontrarnos próximamente para compartir la pasión que nos une.

Las personas que hayan adquirido sus boletos para estos dos amistosos entre Panamá y Nueva Zelanda podrán solicitar el reembolso correspondiente. La FPF comunicará en los próximos días el procedimiento y los pasos a seguir para realizar la solicitud.

FUENTE: FPF

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