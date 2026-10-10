La selección femenina de Nueva Zelanda regresa a su país y no jugará contra Panamá

La FPF envió un comunicado informando que el amistoso programado para el martes 13 de octubre queda cancelado porque la selección de Nueva Zelanda decidió regresar a su país luego de los movimientos sísmicos en Panamá.
Le deseamos a la delegación de Nueva Zelanda un buen viaje de regreso a casa y esperamos volver a encontrarnos próximamente para compartir la pasión que nos une.
Las personas que hayan adquirido sus boletos para estos dos amistosos entre Panamá y Nueva Zelanda podrán solicitar el reembolso correspondiente. La FPF comunicará en los próximos días el procedimiento y los pasos a seguir para realizar la solicitud.
FUENTE: FPF