El Real Madrid sufre pero vence al Villarreal con Vini expulsado

El Real Madrid venció por la mínima 1-0 al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga con un gol de Yan Diomande en el estadio Santiago Bernabéu pero con muchos problemas en ofensiva.

Yan Diomande fue titular con el Real Madrid y José Mourinho dejó en la banca a Vinicius Jr, en la primera parte les costó al equipo encontrar la comodidad y solo dos disparos de Mbappé fue lo que generaron los merengues.

El Real Madrid sufre en la fecha 8

En la segunda mitad, Mourinho hizo cambios y colocó a Valverde por derecha, dio minutos a Vini al 57' y esto funcionó porque con esa combinación de Diomande y Fede llegó el gol.

Al 72' llegaron las malas noticias para los merengues, Bellingham llegó por izquierda y abrió para Vini que entraba por el centro y anotaba el segundo, pero el VAR revisó una falta previa donde el brasileño le tomaba el cabello a Saliba y lo expulsaron.

El Real Madrid sigue de tercero con 18 unidades, Atlético de Madrid segundo con 19 y el Barcelona líder con 24.

Este miércoles se enfrentarán a la Roma en Champions League por la fecha 2 y luego juegan el domingo contra el Sevilla.