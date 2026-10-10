UCL Champions League -  10 de octubre de 2026 - 13:48

Galatasaray vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J2 de Champions League

El Galatasaray recibirá al FC Barcelona por la segunda jornada de fase liga de la Champions League el martes.

Galatasaray vs FC Barcelona

Galatasaray vs FC Barcelona

EFE

El Galatasaray enfrentará al FC Barcelona en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park este martes.

El equipo turco cumplió con ganar su partido de la liga local 3-1 ante el Kasmpaa para mantenerse líder, mientras que los Blaugranas también sumaron goles en la victoria 3-0 ante el Getafe para también continuar con el liderato en LaLiga.

Los de Hansi Flick es actualmente el equipo más fuerte, según varios análisis, ellos se mantienen invictos, mientras que el Galatasaray no tiene la misma suerte.

Fecha, hora y dónde ver Galatasaray vs FC Barcelona en J2 de Champions League

  • Fecha: Martes, 13 de octubre de 2026
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: Ali Sami Yen Sports, Turquía
  • Dónde seguir: RPCTV.com y redes sociales de Deportes RPC.

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