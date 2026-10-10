Galatasaray vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J2 de Champions League

El Galatasaray enfrentará al FC Barcelona en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park este martes.
Los de Hansi Flick es actualmente el equipo más fuerte, según varios análisis, ellos se mantienen invictos, mientras que el Galatasaray no tiene la misma suerte.
Fecha, hora y dónde ver Galatasaray vs FC Barcelona en J2 de Champions League
- Fecha: Martes, 13 de octubre de 2026
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: Ali Sami Yen Sports, Turquía
- Dónde seguir: RPCTV.com y redes sociales de Deportes RPC.