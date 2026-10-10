FPF anuncia cancelación de primer amistoso de Panamá Femenina ante Nueva Zelanda

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) acordaron cancelar el primer partido amistoso entre las selecciones mayores de Panamá Femenina y Nueva Zelanda, previsto para este sábado 10 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, tras el sismo registrado en el país y sus réplicas.

A través de un comunicado oficial, ambas instituciones informaron que, luego de mantener conversaciones y realizar una evaluación conjunta de la situación, tomaron la decisión como medida preventiva, priorizando la seguridad de las jugadoras, el personal de ambos equipos, los aficionados y todas las personas involucradas en la organización del encuentro.

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Reembolso de boletos de Panamá Femenina vs Nueva Zelanda

Las personas que hayan adquirido sus boletos para este partido podrán solicitar el reembolso correspondiente. La FPF comunicará en los próximos días el procedimiento y los pasos que deberán seguir para realizar la solicitud.

Pandeportes y la FPF lamentaron los hechos acontecidos y expresaron su solidaridad con las personas afectadas, a quienes desearon una pronta y satisfactoria recuperación.

Se mantiene el segundo amistoso

Pese a la cancelación del primer compromiso, el segundo partido amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda se mantiene en su programación inicial.

El encuentro está previsto para el martes 13 de octubre, a las 7:30 p. m.

Finalmente, ambas instituciones hicieron un llamado a la población a seguir las recomendaciones, medidas preventivas y disposiciones emitidas por las autoridades competentes y los organismos de seguridad y protección civil de la República de Panamá.

Fuente: Federación Panameña de Fútbol (FPF), comunicado del 9 de octubre de 2026.

FUENTE: FPF