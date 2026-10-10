El Inter de Milán golea al Parma en la Serie A

El Inter Milan retomó la Serie A tras el parón de selecciones con una goleada ante el Parma (3-0) que refuerza su condición de rival a batir, en un partido que resolvió en media hora pese a las rotaciones introducidas por Cristian Chivu y a la suplencia de su líder y capitán, Lautaro Martínez.

El conjunto milanés, que suma cinco victorias y un empate en las seis primeras jornadas, se mantuvo invicto, líder en la clasificación, y confirmó que es el candidato en la lucha por el 'Scudetto'.

El encuentro supuso además el estreno de Alberto Gilardino al frente del Parma tras la salida del español Carlos Cuesta por desavenencias con la directiva relativas al proyecto deportivo.

El Inter se adelantó en el minuto 13, cuando Luka Sucic aprovechó un error en la salida de balón del Parma para batir a Edoardo Corvi.

Poco después, Hakan Calhanoglu amplió la ventaja desde el punto de penalti, tras una revisión del VAR por una falta sobre Pio Esposito, y Marcus Thuram cerró la cuenta en el minuto 31 con un disparo raso tras un pase de Mkhitaryan que superó a la defensa visitante. Un inicio del Inter que no se arrugó después del parón de selecciones.

Inter de Milán con goleada

Con el 3-0 al descanso, el Inter afrontó la segunda mitad con tranquilidad, sin sobresaltos, mantuvo el control del encuentro ante un Parma que intentó reaccionar pero muy tímido, que encontró dificultades para generar peligro y meterse de nuevo en el partido.

Esposito estuvo cerca de aumentar la diferencia en varias ocasiones, aunque Corvi evitó el cuarto tanto.

Chivu aprovechó la segunda parte para introducir cambios y dar descanso a varios titulares, con las entradas de Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny y Aleksandar Stankovic en el minuto 61, mientras Gilardino también movió el banquillo en busca de una respuesta de su equipo. Sin éxito.

El Inter mantuvo su superioridad hasta el final y sumó una victoria fácil, en un tramo final en el que el marcador no se movió. El conjunto parmesano no pudo mejorar su imagen.

La próxima jornada, el Inter viaja a Bolonia para tratar de alargar el inicio liguero de ensueño, mientras que el Parma tratará de levantar cabeza después de un mal comienzo en casa ante el Torino.