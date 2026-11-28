Plaza Amador le repita la dosis al Tauro para volver a la final de la LPF

El CD Plaza Amador selló su clasificación a la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras derrotar 3-1 al Tauro FC en el partido de vuelta de las semifinales del fútbol panameño.

Los dirigidos del conjunto placino se quedaron con una nueva edición del Clásico Nacional y ahora enfrentarán al Deportivo Árabe Unido en la lucha por el título.

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Plaza Amador firmó su clasificación con un global de 6-2

El equipo dirigido por Mario Méndez llegó al compromiso disputado en el COS Sports Plaza con una ventaja de 3-1, conseguida en el encuentro de ida gracias a un doblete de Jimar Sánchez y una anotación de Jorlian Sánchez.

Luis Asprilla adelantó al equipo de Franklin Narváez, pero inmediatamente lo igualó Jorlian Sánchez de penal.

Luego desde la banca trajo los goles Yoameth Murillo, uno de ellos de cabeza, el otro tomando un rebote para sentenciar el partido.

Con el triunfo en el encuentro de vuelta, los leones sentenciaron la eliminatoria con un marcador global de 6-2, dejando sin opciones al conjunto albinegro.