FÚTBOL Fútbol Internacional -  25 de octubre de 2025 - 16:28

El Liverpool suma cuarta derrota consecutiva en Premier League

El Liverpool no pudo contra el Brentford en la novena jornada de la Premier League y es su cuarta derrota consecutiva.

El Liverpool suma cuarta derrota consecutiva en Premier League

El Liverpool suma cuarta derrota consecutiva en Premier League

Glyn KIRK / AFP

El Liverpool, vigente campeón de Inglaterra, concedió este sábado su cuarta derrota consecutiva en la Premier League, al caer 3-2 en su visita al Brentford durante la 9ª jornada.

Liverpool en crisis en la Premier League

Los Reds, que al inicio de la séptima fecha eran líderes del campeonato, caen ahora a la 6ª posición con 15 puntos, a cuatro del líder Arsenal (19 puntos), que recibe el domingo al Crystal Palace.

Pero a falta de media hora para el final, el capitán neerlandés Virgil Van Dijk cometió una falta al límite del área, castigada con un penal que se encargó de convertir el brasileño Igor Thiago (60').

Contra las cuerdas, el Liverpool llegaba a la portería defendida por su exguardameta Caoimhín Kelleher, pero el nerviosismo impedía concretar ocasiones.

Un errático Mohamed Salah logró finalmente batir al irlandés (89') y hacer soñar a los hombres de Arne Slot con el empate, que sin embargo no llegó.

Los Reds, que al inicio de la séptima jornada eran líderes del campeonato, caen ahora a la 6ª posición con 15 puntos, a cuatro del líder Arsenal (19 puntos), que recibe el domingo al Crystal Palace.

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo fue titular en derrota del Olympique de Marsella frente al Lens

Manchester United logra su tercera victoria consecutiva en Premier League

Napoli vence al Inter de Milán y vuelve a lo más alto de la Serie A

Recomendadas

Últimas noticias