El Manchester City golea al Chelsea y pelea por la Premier League

El Manchester City sumó este domingo una victoria importante ante el Chelsea (0-3) que le permite, con el tropiezo del Arsenal, depende de ellos mismos y quedarse a seis puntos de los 'Gunners' con un partido menos y con un enfrentamiento entre ambos por disputarse.

A falta de seis jornadas para el final, los de Pep Guardiola aprovecharon la derrota del Arsenal ante Bournemouth y se impusieron con autoridad al Chelsea gracias a una muy buena segunda parte para acortar distancias y poder ganar el título si ganan todos sus partidos, a expensas de la diferencia de goles.

Los 'Sky Blues' se adelantaron en el marcador al comienzo de los segundos cuarenta y cinco minutos gracias a un remate de cabeza de Nico O'Reilly después de un centro preciso de Rayan Cherki.

Apenas seis minutos después, los visitantes aumentaron la ventaja después de una gran jugada individual de Cherki que fue culminada por Marc Guéhi, y a falta de 20 minutos, Jeremy Doku puso el tercero en el marcador.

Minutos después, Marc Cucurella anotó un tanto que fue anulado por un milimétrico fuera de juego que fue certificado por el VAR y Gianluigi Donnarumma salvó a los suyos con una buena parada tras disparo de Pedro Neto.

Manchester City va en busca del Arsenal

Tras el descanso, los de Pep Guardiola salieron con una marcha más y dominaron el duelo teniendo gran efectividad en sus ocasiones.

En el minuto 51, Cherki colocó un centro preciso a la cabeza de O'Reilly, clave en este tramo de la temporada, que aprovechó a la perfección para adelantar a los suyos.

Los 'Citizens' mantuvieron la buena dinámica, y tras una jugada individual de Cherki, Guehi recibió en el área para definir como un auténtico nueve.

A falta de 20 minutos para el final, Doku puso el tercero al beneficiarse de un error en la salida de balón de Moisés Caicedo, que no estuvo acertado en la acción.

Con esta victoria, el Manchester City aprieta la Premier League y mantiene sus aspiraciones al título que se le podría escapar de nuevo a los 'Gunners', que llevan 22 años sin ganar la competición.