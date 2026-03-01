El Manchester United remonta al Crystal Palace y entra al top 3 de la Premier League

El Manchester United cosechó este domingo una importante victoria como local ante el Crystal Palace (2-1) gracias a los tantos de Bruno Fernandes y de Benjamin Sesko, que neutralizaron el tanto inicial de Maxence Lacroix para mantenerse como el único equipo invicto de la Premier League en 2026.

El conjunto de Michael Carrick, que tampoco conoce la derrota al tener un balance de seis victorias y tres empates en sus nueve encuentros al frente del equipo, se aprovechó de una roja de Lacroix en el minuto 56 para remontar el partido.

Con este triunfo, el técnico interino da un golpe sobre la mesa al seguir ganando enteros para ocupar el banquillo de forma permanente, ya que Carrick solo tiene contrato hasta final de temporada y coloca al equipo en puestos de Liga de Campeones.

En el minuto 4, un saque de esquina de Brennan Johnson al segundo palo fue aprovechado por Lacroix, que tras deshacerse de Leny Yoro, que estuvo muy blando en la marca, remató de cabeza al palo largo para inaugurar el marcador.

El encuentro se puso de cara para el club del sur de Londres, que pudo aumentar diferencias minutos después pero Senne Lammens tapó el disparo de Sarr.

Las malas noticias se cebaron con los 'Diablos Rojos' que tuvieron que agotar un cambio con la lesión de Luke Shaw, que se retiró del campo con molestias.

La única jugada de peligro en la primera parte vino de un tiro libre botado por Fernandes que Dean Henderson paró con una brillante estirada justo antes del descanso.

Ya en la segunda parte, el Manchester United salió decidido a remontar el encuentro para seguir siendo el único equipo que no conoce la derrota en la Premier League en 2026.

El duelo se les iba a poner de cara cuando, tras revisar el monitor del VAR, el árbitro mostró tarjeta roja a Lacroix por cometer un penalti sobre Matheus Cunha cuando era el último defensor y por no tener intención de jugar la pelota.

El capitán Fernandes fue encargado de transformar a la perfección la pena máxima para poner el empate después de engañar a Henderson.

Olivier Glasner, técnico del Crystal Palace, intentó realizar ajustes defensivos dando entrada al defensa Chadi Riad, que sustituyó a un desaparecido Larsen.

La remontada del Manchester United

La jugada no le iba a salir bien, ya que apenas siete minutos después, Sesko dio la vuelta al marcador al conectar un cabezazo después de un centro preciso de Fernandes, que culminó la remontada.

Tras el tanto, los 'Diablos Rojos' mantuvieron el control de la pelota y tuvieron opciones de marcar ampliar diferencias, pero no estuvieron acertados de cara a puerta.

Con esta victoria, los de Michael Carrick ascienden hasta la tercera plaza, a la espera del resultado del Chelsea, mientras que el conjunto de Londres se mantiene en decimocuarta posición.

FUENTE: EFE