El Napoli sigue en la batalla por el título de la Serie A

El Napoli busca mantenerse en la lucha por el 'Scudetto' de la Serie A , a siete puntos del Inter, tras vencer este lunes al AC Milan en un partido equilibrado y muy táctico que finalmente se decidió gracias a un tanto de Matteo Politano.

Era una jornada clave para ambos. El Nápoles y el Milan se jugaban no perder terreno en la lucha por el 'Scudetto', en una jornada en la que el Inter de Milan parecía haberse lanzado hacia el título y establecer distancia con sus perseguidores. Pero el Nápoles, que defiende el título, no quiere quedarse rezagado.

El escenario fue el feudo napolitano, el Estadio Diego Armando Maradona, donde el conjunto 'azzurro' se mantiene invicto esta temporada. Tras un encuentro equilibrado, en el que el equipo partenopeo se mostró ligeramente superior, llegó el gol en el minuto 78, salvador Politano. Cinco victorias consecutivas para el Nápoles, también decidido a luchar por el campeonato.

El club del sur de Italia realizó su primer cambio en el minuto 70 con la salida de Giovane por Alisson y una reestructuración ofensiva para buscar el gol, colocando a McTominay, líder del equipo en los últimos meses, como falso 9. De Bruyne se mantuvo en el campo con el fin de abrirle espacios.

Y, tras varios intentos, en un encuentro equilibrado, encontró el gol el Nápoles, a través de Matteo Politano, quien había ingresado apenas cinco minutos antes, aprovechando un despeje del Milan tras un centro del equipo napolitano y cruzando el balón de forma precisa.

El AC Milan lo intentó

El Milan lo intentó, tuvo varios acercamientos, y cinco minutos de descuento. Pero poco pudo hacer ante un escenario que se le resiste desde abril de 2024, cuando venció por 0-4.

Era, además, un duelo con dos grandes protagonistas en los banquillos: Antonio Conte, al frente del conjunto napolitano, y Massimiliano Allegri por el Milan. Dos técnicos de enorme peso en el fútbol italiano que están en el foco tras haber sido señalados como posibles candidatos para dirigir la selección italiana, tras el fracaso de no clasificarse al Mundial por tercera vez consecutiva.

El Inter se mantiene en lo más alto de la clasificación, con siete puntos de ventaja sobre el Nápoles y nueve sobre el Milan, mientras se acerca la recta final de la temporada, con siete jornadas decisivas por delante, en las que aún están abiertos tanto el 'Scudetto' como los puestos europeos.

FUENTE: EFE