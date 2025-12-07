El Napoli venció a la Juventus y escaló a la primera posición de la Serie A

El Napoli vengó este domingo la traición de Luciano Spalletti, el técnico que hizo historia al conquistar el tercer 'Scudetto' de la historia del club partenopeo en 2023 y que fichó hace apenas unos meses por el máximo rival, un Juventus de Turín (2-1) al que castigó con el doblete de Rasmus Hojlund para recuperar el liderato de la Serie A (31 puntos).

Pitada tremenda de todo el Estadio Diego Armando Maradona en cuanto Spalletti pisó el campo y su nombre sonó por megafonía. La afición napolitana dejó claro que, pese a todo lo vivido en aquel 2023 en el que juntos tocaron el cielo por primera vez desde los años de Maradona, no perdona el cambio de equipo.

No tanto por haber fichado por el máximo rival, algo que podrían recriminar a su propio entrenador, un Antonio Conte que forma parte de la historia reciente de la 'Vecchia Signora'. Sino más bien por las formas, por la implicación que Spalletti demostró con el pueblo partenopeo, por un tatuaje que lleva en su piel con el escudo del Nápoles y por algunos comentarios que hizo como técnico 'azzurro' que poco a poco se fueron diluyendo.

La vuelta a la que fue su casa se convirtió en una montaña rusa de emociones. La pitada en el estadio tornó en una alegría general a las primeras de cambio, en el minuto 7, cuando Hojlund marcó el primer de sus dos tantos. Se alió con David Neres para rematar el centro raso del brasileño tras un movimiento de nueve puro. Le ganó la posición a su marca y se lanzó al suelo para llegar al balón y superar a Di Gregorio.

Al comenzar la segunda mitad, la 'Juve' consiguió abrir de nuevo el partido. Yildiz, la estrella, hizo buena la jugada de una 'Juve' que en ese momento recordó al mejor Nápoles de Spalletti. Combinativa, veloz, con jugadores al espacio, pases al primer toque y precisión. La jugada terminó en las botas del turco, que cruzó para superar a Milinkovic-Savic.

El gol de la victoria del Napoli

El duelo de máxima tensión entre dos equipos enfrentados re reinició. Pero la 'Juve', después del tanto, pareció conformarse con el empate. El Nápoles, en cambio, aceleró. Y en una jugada algo aislada, sacó petróleo por un error en defensa turinesa. McKennie, en un intento de despeje de cabeza, metió por error el balón en el punto de penalti, donde Hojlund remató a placer para marcar el tanto de la victoria en el 78.

Se vengó el Nápoles de Spalletti, recuperó el liderato y hundió a su gran rival en una noche que quedará en su memoria. La 'Juve' se queda séptima con 23 puntos, fuera de puestos europeos.

FUENTE: EFE