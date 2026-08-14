El New York Red Bull ejerce la opción de compra por el panameño Mijahir Jiménez

El New York Red Bull hizo efectiva la opción de compra por el delantero panameño Mijahir Jiménez y concretó su traspaso desde el CD Plaza Amador por una cifra que no fue revelada. El atacante de 19 años firmó un contrato con el club de la MLS hasta la temporada 2027-28, con opciones de extensión para las campañas 2028-29, 2029-30 y 2030-31. Además, ocupará una plaza de jugador internacional en la plantilla.

Jiménez ha desarrollado las últimas dos temporadas con el Red Bull New York II, donde disputó 33 encuentros en la MLS NEXT Pro, registrando 11 goles y seis asistencias. Su debut en la competición se produjo el 9 de mayo de 2025 frente al NYCFC II, mientras que su primer tanto llegó pocos días después, en su primera titularidad, durante la goleada 4-1 sobre el New England Revolution.

El atacante también tuvo participación en los playoffs de la MLS NEXT Pro Cup 2025, disputando cuatro partidos y marcando un gol. Su aporte fue importante para que el RBNY II conquistara por primera vez el título de la competición.

“Mijahir se ha ganado esta oportunidad gracias a su esfuerzo, profesionalismo y desarrollo desde que se unió a nuestro club”, declaró el director deportivo Julián de Guzmán. “Ha adoptado nuestro estilo de juego, sigue mejorando día a día y ha demostrado estar preparado para dar el siguiente paso”.

Histórico debut en la MLS para Mijahir Jiménez

El buen rendimiento de Jiménez le abrió las puertas del primer equipo. El panameño debutó en la MLS el 25 de julio, mediante un contrato de corto plazo, en el encuentro ante Charlotte FC disputado en el Sports Illustrated Stadium. Posteriormente, el 1 de agosto, fue titular por primera vez frente al Orlando City SC y respondió con dos goles.

Con ese doblete, Jiménez se convirtió en el segundo futbolista en la historia del Red Bull New York en marcar dos tantos en su primer partido como titular en la MLS, un logro que no se registraba en el club desde 2004.

“Mijahir ha seguido mejorando y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros mientras da el siguiente paso en su desarrollo”, dijo el entrenador principal Michael Bradley. “Gracias a su ética de trabajo y su compromiso en los entrenamientos diarios, se merece esta oportunidad y estamos ansiosos por seguir trabajando con él”.

Antes de llegar a Estados Unidos, el delantero defendió los colores del CD Plaza Amador, con el que disputó 25 partidos. Su debut con el conjunto panameño se produjo el 28 de enero de 2024, cuando tenía apenas 16 años y 306 días, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar como delantero con la institución.