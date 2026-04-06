LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  6 de abril de 2026 - 12:42

El Norwich City de José Córdoba sigue en ascenso en la Championship

El Norwich City de José Córdoba consiguió una valiosa victoria como visitante tras imponerse 2-1 al Millwall en el estadio The Den.

El Norwich City de José Córdoba sigue en ascenso en la Championship

El Norwich City de José Córdoba sigue en ascenso en la Championship

El Norwich City de José Córdoba consiguió una valiosa victoria como visitante tras imponerse 2-1 al Millwall en el estadio The Den, en un partido correspondiente a la Championship inglesa.

El encuentro fue intenso y muy disputado, con ambos equipos mostrando ambición ofensiva. El conjunto local logró adelantarse en el marcador gracias a Mihailo Ivanovic al minuto 56, desatando la ilusión entre sus aficionados.

Sin embargo, la reacción del Norwich no tardó en llegar. Apenas seis minutos después, Pelle Mattsson igualó las acciones al 62’, devolviendo la paridad al compromiso y cambiando el impulso del juego.

Cuando el partido parecía encaminado a un empate, apareció Oscar Schwartau al minuto 76 para marcar el gol de la remontada, sellando así el 2-1 definitivo para los visitantes.

En los minutos finales, el Norwich supo manejar la ventaja con inteligencia, controlando el ritmo del partido y resistiendo los intentos de Millwall por rescatar al menos un punto.

Con este resultado, los “Canaries” se colocan en el noveno puesto con 58 puntos.

Números de José Córdoba

"Coto" tuvo 6 contribuciones defensivas, 5 despejes, 3 recuperaciones; completó 28 de 39 pases y recibió 1 falta.

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