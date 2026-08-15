FÚTBOL Fútbol Internacional -  15 de agosto de 2026 - 16:20

El PSG ficha al joven delantero belga Mika Godts

El PSG anunció el fichaje al delantero belga Mika Godts, procedente del Ajax de Amsterdam, por cinco temporadas.

El PSG ficha al joven delantero belga Mika Godts

El PSG ficha al joven delantero belga Mika Godts

El PSG anunció este sábado el fichaje del delantero belga Mika Godts, procedente del Ajax de Amsterdam, para las próximas cinco temporadas, e indicó que jugará con el número 22.

En un comunicado del PSG en el que como es habitual no se dio ninguna indicación sobre el monto del traspaso (en los últimos días se había hablado de unos 55 millones de euros), Mika Godts subraya que se sentía "extremadamente orgulloso de unirme a uno de los mejores clubes del mundo".

Fichaje del PSG

El internacional belga de 21 años afirma que está impaciente por vestir los colores del equipo de la capital franceses y de descubrir su estadio, el Parque de los Príncipes, y su hinchada.

"Voy a darlo todo sobre el terreno de juego -añadió- para corresponder a la confianza que me han dado el presidente, Nasser Al Kelaïfi, Luis Campos (el director deportivo) y el entrenador, Luis Enrique".

El belga, que finalmente no fue utilizado en el último Mundial, había destacado en la pasada temporada con el Ajax de Amsterdam, con el que empezó a jugar en el primer equipo con 17 años en abril de 2023, por haber marcado 17 goles y haber dado 15 pases decisivos.

Se convirtió así en el tercer jugador de la historia del equipo neerlandés en haber alcanzado esos guarismos en una misma temporada. Se estrenó con la selección belga el pasado 28 de marzo y hasta ahora ha vestido en dos ocasiones la camiseta de los 'diablos rojos'.

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