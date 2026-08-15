José Córdoba y el Norwich City caen en el inicio de la Championship

El conjunto del Norwich City con el defensor panameño José Córdoba titular, sufrió una dolorosa derrota por marcador de 2-1 ante el West Bromwich Albion en la primera jornada de la English Football League Championship de Inglaterra 2026-2027.

Los "canarios" no pudieron sacar los tres puntos en casa ante sus aficionados, en un encuentro donde estuvieron abajo en el marcador tras recibir goles de Aune Selland Heggebø (75') y Jimmy-Jay Morgan (87').

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La reacción del onceno dirigido por Philippe Clement llegó por medio del danés Mathias Kvistgaarden al 90' en el Carrow Road.

Números de José Córdoba vs West Bromwich Albion

El seleccionado nacional de 25 años jugó los 90' minutos, tuvo 1 intercepción, 1 despeje, 8 recuperaciones, 1/6 en duelos terrestres, 1/4 en duelos aéreos, 3 faltas, 112 toques de balón, 86/99 en pases precisos (87%) y 1 tiro en total.