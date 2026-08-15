Ferran Torres deja el FC Barcelona para fichar por el PSG

El internacional español Ferran Torres , autor del gol que dio el título a la Roja en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ha fichado por cinco temporadas por el París Saint-Germain ( PSG ) francés, equipo en el que lucirá el dorsal número 9, procedente del FC Barcelona .

Ferran Torres aseguró estar "muy feliz de iniciar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el París Saint-Germain", según el comunicado difundido por el club francés, en el que oficializó la noticia del fichaje, pero que no dio ningún detalle sobre las condiciones económicas del traspaso.

¡Ferran Torres se une al Paris Saint-Germain! El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la llegada de Ferran Torres. El delantero español, campeón del mundo, se ha comprometido con el Club hasta 2031 y llevará el dorsal número 9 https://t.co/f4nLhKPrrQ pic.twitter.com/Q1Uwl8nypb

Ferran Torres y su histórico gol

El autor del gol que permitió a España ganar el último Mundial en la final frente a Argentina (1-0) quiso agradecer al presidente de su nuevo equipo, Nasser Al Khelaïfi, al director deportivo, Luis Campos, y al entrenador, Luis Enrique Martínez, la "oportunidad" que le dan y dijo que confía en "ayudar a conseguir el máximo de trofeos posibles".

El F.C. Barcelona había hecho oficial el acuerdo para traspasar al delantero al club francés, que pagaría unos 50 millones de euros por el futbolista de Foios (Valencia).

En un comunicado, el club azulgrana expresó su "agradecimiento" a Ferran Torres "por su dedicación" durante las cinco temporadas que ha defendido la camiseta y le ha deseado "mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional".

FUENTE: EFE