Radamel Falcao revela el motivo de su presencia en Panamá

La estrella colombiana Radamel Falcao señaló que está en Panamá por un proyecto familiar y no tiene intenciones de jugar, en una visita a la sucursal de La Chorrera de la Universidad del Istmo (UDI) este viernes 14 de agosto.

"El fútbol panameño está en crecimiento aunque hay muchísimo por mejorar y creo que se le debe dar una buena infraestructura a los futbolistas porque tienen muchísimo talento”, dijo el "Tigre".

"Yo llevo poco tiempo acá en el país, primero voy a acomodar bien a la familia y luego estaré acompañando a José por nuestra relación en algún partido, entrenamiento y la idea también es aprovechar mi experiencia para contribuir a la sociedad", agregó el delantero de 40 años.

Falcao y Guarín, exfutbolistas de la selección colombiana, estarán como invitados especiales en el encuentro de la LPF entre San Francisco FC y CAI en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez.

Falcao no tiene intención de jugar en Panamá

"Tengo una buena relación con José por la amistad desde niños y ha puesto la disponibilidad del club por si yo quiero jugar, pero esta es una etapa de mi vida de proyecto familiar”, agregó.

José Jimeno, miembro importante de la directiva del San Francisco FC, es gran amigo de Falcao.