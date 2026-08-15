Nacional de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 10

Conoce cómo marcha la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol U23, luego que se han disputado diez jornadas del torneo organizado por la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS).
Resultados de la jornada 10
- Panamá Metro 10-2 Chiriquí Occidente
- Preselección de Panamá U18 6-7 Panamá Oeste
- Coclé 2-1 Azuero
Tabla de posiciones tras la jornada 10 del Nacional de Béisbol U23
- Panamá Metro 10 -9 -1
- Coclé 10 -7 -3
- Chiriquí Occidente 10 - 6 - 4
- Azuero 10- 4 - 6
- Panamá Oeste 10 - 3 - 7
- Panamá U18 10 -1- 9