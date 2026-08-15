BÉISBOL Béisbol -  15 de agosto de 2026 - 07:56

Nacional de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 10

Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol U23, tras disputarse la décima jornada.

Nacional de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 10

Nacional de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 10

FOTO: FEDEBEIS

Conoce cómo marcha la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol U23, luego que se han disputado diez jornadas del torneo organizado por la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS).

Los metropolitanos se mantienen como líderes solitarios, después de superar a Chiriquí Occidente.

Resultados de la jornada 10

  • Panamá Metro 10-2 Chiriquí Occidente
  • Preselección de Panamá U18 6-7 Panamá Oeste
  • Coclé 2-1 Azuero

Tabla de posiciones tras la jornada 10 del Nacional de Béisbol U23

  1. Panamá Metro 10 -9 -1
  2. Coclé 10 -7 -3
  3. Chiriquí Occidente 10 - 6 - 4
  4. Azuero 10- 4 - 6
  5. Panamá Oeste 10 - 3 - 7
  6. Panamá U18 10 -1- 9

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