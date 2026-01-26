El PSG fichó a Dro Fernández procedente del FC Barcelona

El Paris Saint-Germain (PSG) anunció este lunes el fichaje del joven mediapunta español Pedro Dro Fernández, salido de la cantera del FC Barcelona, hasta 2030.
"Estoy muy contento y orgulloso de fichar por el Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. El PSG es un club enorme al que sigo desde que era niño, donde grandes leyendas han marcado la historia. Hoy tengo muchas ganas y motivación por jugar y darlo todo por esta camiseta", señaló Dro Fernández en ese mismo mensaje.
Dro Fernández y una visión de juego
El PSG lo describe como un mediocampista "versátil" que ha destacado muy rápido "por su calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para moverse entre líneas".
Nacido en Nigrán (Pontevedra) en 2008, Dro Fernández llegó a la cantera del Barça en 2022, tras haber destacado en las categorías inferiores con el ED Val Miñor Nigrán.
Debutó con el primer equipo azulgrana en 2025 y jugó tanto en Liga como en la UEFA Champions League, pero en su posición tiene la competencia de jugadores como Fermín, Olmo o incluso Gavi, Raphinha o Lamine Yamal, que también pueden jugar en la mediapunta.
FUENTE: EFE