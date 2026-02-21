El PSG golea al Metz en jornada de la Ligue 1

El PSG recuperó el liderato de la Ligue 1 con una cómoda victoria sobre el Metz, colista de la tabla y superado 3-0 con los tantos de Desiré Doué, Barcola y Gonçalo Ramos, que cerró la cuenta en el tramo final con un golazo que animó un choque marcado por la presencia de los menos habituales.

La derrota del Lens ante el Mónaco (2-3) dio una oportunidad magnífica al PSG para cerrar una buena semana: victoria en la Liga de Campeones -también ante el Mónaco- y recuperación del liderato con tres puntos frente al Metz.

Pese a la necesidad de los puntos para llegar a la cima, a Luis Enrique no le tembló el pulso a la hora de dar descanso a jugadores importantes que participaron en la 'Champions'.

Movimientos en el once inicial

Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Neves, Pacho o Vitinha, comenzaron el duelo desde el banquillo. Otros como Dembélé, Mayulu o Fabián, inquilinos de la enfermería, tuvieron que conformarse con ver el choque desde la grada.

Dro Fernández, entró por primera vez en una alineación, dejó algunos detalles y se fue cuando quedaba media hora para el final. Aún le falta acoplarse al resto de sus compañeros y algo de tiempo sobre el césped que seguro que Luis Enrique le concederá.

Con los menos habituales, el Metz, colista de la Liga francesa, opuso una resistencia que duró exactamente tres minutos, los que tardó Doué en inaugurar el marcador: pase entre líneas de Zaire-Emery y definición con calidad ante Fischer.

Ahí se terminó el choque. El Metz fue al Parque de los Príncipes a defenderse y tardó un suspiro en encajar el primero. Su aventura terminó pronto y el PSG no concedió nada.

Todo lo contrario. Fue a por más y avisaron Dro, cerca de rematar un pase de Barcola, Achraf con un lanzamiento peligroso de falta y, finalmente fue el mismo Barcola quien dio en la diana antes del descanso.Lo logró en el minuto 48. Remató de cabeza a placer un pase de Gonçalo Ramos, que después echaría el telón a un encuentro fácil para el PSG.

La segunda pase fue un paseo. Los hombres de Luis Enrique durmieron el choque y el atacante portugués animó al Parque de los Príncipes con el golazo de la noche (recorte a Sané y zurdazo a la escuadra) que elevó el 3-0 a un marcador que indicó que el PSG es de nuevo líder de la Ligue 1.

