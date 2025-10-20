El Real Madrid en contra del Villarreal-FC Barcelona en Miami

Los jugadores del Getafe y del Real Madrid llevaron a cabo un parón de 15 segundos al inicio del partido disputado el domingo en el estadio Coliseum. Se sumaron así a la iniciativa que tuvo lugar en todos los encuentros de la 9ª jornada de Primera División, organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para protestar, como explica en su comunicado, “de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos (Miami) entre Villarreal y FC Barcelona”.