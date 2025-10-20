El Real Madrid en contra del Villarreal-FC Barcelona en Miami

LaLiga Fútbol Internacional -  20 de octubre de 2025 - 15:43

Los jugadores del Real Madrid y Getafe se sumaron en el Coliseum a la iniciativa de la Asociación de Futbolistas Españoles.

Los jugadores del Getafe y del Real Madrid llevaron a cabo un parón de 15 segundos al inicio del partido disputado el domingo en el estadio Coliseum. Se sumaron así a la iniciativa que tuvo lugar en todos los encuentros de la 9ª jornada de Primera División, organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para protestar, como explica en su comunicado, “de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos (Miami) entre Villarreal y FC Barcelona”.

Comunicado en contra del Villarreal-FC Barcelona

“Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LaLiga, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual”.

