Árabe Unido de Colón golea al Unión Coclé y se acerca al líder

La jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo arrancó con goleada de Árabe Unido de Colon 4-1 ante el Unión Coclé, en el estadio Armando Dely Valdés para sumar 15 puntos y seguir cerca del Plaza Amador, que es líder de la conferencia este.
La goleada del Árabe Unido en la segunda parte
La noche se empezó a pintar de azul, al minuto 55' para que Joshua Jiménez marcara el segundo de cabeza en un gran centro de Mario Breary. Al 62' Armando Cooper de penal se la cruzó al portero y aumentó esa ventaja.
Al 67' Alexis Palacio recibió un balón por la defensa de Unión Coclé y aprovechó para marcar el cuarto tanto.
El equipo coclesano ahora queda en una zona complicada en conferencia oeste a falta de los partidos de la jornada que se disputarán este fin de semana.