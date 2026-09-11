Árabe Unido de Colón golea al Unión Coclé y se acerca al líder

La jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo arrancó con goleada de Árabe Unido de Colon 4-1 ante el Unión Coclé, en el estadio Armando Dely Valdés para sumar 15 puntos y seguir cerca del Plaza Amador, que es líder de la conferencia este.

El Árabe Unido dominó completamente el partido, en la primera parte parecía que sería un juego parejo, sin embargo llegó el gol de Óscar Peñalba luego de una serie de rebotes al minuto 37'.

La goleada del Árabe Unido en la segunda parte

La noche se empezó a pintar de azul, al minuto 55' para que Joshua Jiménez marcara el segundo de cabeza en un gran centro de Mario Breary. Al 62' Armando Cooper de penal se la cruzó al portero y aumentó esa ventaja.

Al 67' Alexis Palacio recibió un balón por la defensa de Unión Coclé y aprovechó para marcar el cuarto tanto.

El equipo coclesano ahora queda en una zona complicada en conferencia oeste a falta de los partidos de la jornada que se disputarán este fin de semana.