Panamá Sub-17 revela convocatoria para torneo en España

La Selección de Panamá Sub-17 ya tiene definida su lista de convocados para la preparación que realizará en Salou, España, con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA Catar 2026.
El grupo viajará al completo el próximo domingo 20 de septiembre, en horas de la tarde, rumbo a territorio español.
Panamá iniciará su calendario de amistosos el miércoles 24 septiembre frente a Australia. Posteriormente, se medirá ante Marruecos el viernes 26 y cerrará su participación el martes 30 de septiembre frente a Vietnam.
Los tres encuentros forman parte de la preparación del equipo de cara a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.
En el Mundial, Panamá estará ubicado en el Grupo A junto al anfitrión Catar, Egipto y Grecia.
El debut será el 19 de noviembre frente al conjunto de Catar. El 22 de noviembre se enfrentará a Grecia y cerrará la fase de grupos el 25 de noviembre ante Egipto.
Lista de convocados de Panamá Sub-17
PORTEROS
- Luis López — Academia CDE
- Adamir Aparicio — CD Plaza Amador
DEFENSAS
- Anthony Murillo — SD Atlético Nacional
- Neir Marrugo — CAI
- Alberto Adams — CD Plaza Amador
- Cristian Ibarra — CD Plaza Amador
- Stephen Domínguez — Sporting SM
- Gabriel Quiroz — Tauro FC
- Giancarlo Alemán — CD Plaza Amador
VOLANTES
- Alfredo Maduro — Academia CDE
- Lucas Norte — CD Plaza Amador
- Alexander Tull — CAI
- Lucio Ceballos — Sporting SM
- Jossimar Insturain — Tauro FC
- José Asprilla — CD Universitario
- Oliver Pinzón — CD Universitario
- Estevis López — Veraguas United
- Joseph López — San Francisco FC
- Joseph Choy — Veraguas United
DELANTEROS
- Thiago Chalmers — CD Plaza Amador
- Jorshua Gómez — San Francisco FC
- Ronaldo Matos — Sporting SM
- Cristian Morán — UMECIT FC
- Joshua Payton — Southern Soccer AC (USA)