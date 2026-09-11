Panamá Sub-17 revela convocatoria para torneo en España

La Selección de Panamá Sub-17 ya tiene definida su lista de convocados para la preparación que realizará en Salou, España, con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA Catar 2026.

El director técnico Felipe Baloy convocó a un total de 24 jugadores para esta preparación, en la que el conjunto panameño disputará dos partidos amistosos, ante los combinados de Australia, Marruecos.

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El grupo viajará al completo el próximo domingo 20 de septiembre, en horas de la tarde, rumbo a territorio español.

Panamá iniciará su calendario de amistosos el miércoles 24 septiembre frente a Australia. Posteriormente, se medirá ante Marruecos el viernes 26 y cerrará su participación el martes 30 de septiembre frente a Vietnam.

Los tres encuentros forman parte de la preparación del equipo de cara a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

En el Mundial, Panamá estará ubicado en el Grupo A junto al anfitrión Catar, Egipto y Grecia.

El debut será el 19 de noviembre frente al conjunto de Catar. El 22 de noviembre se enfrentará a Grecia y cerrará la fase de grupos el 25 de noviembre ante Egipto.

Lista de convocados de Panamá Sub-17

PORTEROS

Luis López — Academia CDE

Adamir Aparicio — CD Plaza Amador

DEFENSAS

Anthony Murillo — SD Atlético Nacional

Neir Marrugo — CAI

Alberto Adams — CD Plaza Amador

Cristian Ibarra — CD Plaza Amador

Stephen Domínguez — Sporting SM

Gabriel Quiroz — Tauro FC

Giancarlo Alemán — CD Plaza Amador

VOLANTES

Alfredo Maduro — Academia CDE

Lucas Norte — CD Plaza Amador

Alexander Tull — CAI

Lucio Ceballos — Sporting SM

Jossimar Insturain — Tauro FC

José Asprilla — CD Universitario

Oliver Pinzón — CD Universitario

Estevis López — Veraguas United

Joseph López — San Francisco FC

Joseph Choy — Veraguas United

DELANTEROS