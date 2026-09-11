MAREA ROJA Marea Roja -  11 de septiembre de 2026 - 17:32

Panamá Sub-17 revela convocatoria para torneo en España

Panamá sub-17 tiene sus lista para el Torneo en España de preparación para el Mundial de esa categoría.

Panamá Sub-17 revela convocatoria para torneo en España

Panamá Sub-17 revela convocatoria para torneo en España

La Selección de Panamá Sub-17 ya tiene definida su lista de convocados para la preparación que realizará en Salou, España, con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA Catar 2026.

El director técnico Felipe Baloy convocó a un total de 24 jugadores para esta preparación, en la que el conjunto panameño disputará dos partidos amistosos, ante los combinados de Australia, Marruecos.

El grupo viajará al completo el próximo domingo 20 de septiembre, en horas de la tarde, rumbo a territorio español.

Panamá iniciará su calendario de amistosos el miércoles 24 septiembre frente a Australia. Posteriormente, se medirá ante Marruecos el viernes 26 y cerrará su participación el martes 30 de septiembre frente a Vietnam.

Los tres encuentros forman parte de la preparación del equipo de cara a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

En el Mundial, Panamá estará ubicado en el Grupo A junto al anfitrión Catar, Egipto y Grecia.

El debut será el 19 de noviembre frente al conjunto de Catar. El 22 de noviembre se enfrentará a Grecia y cerrará la fase de grupos el 25 de noviembre ante Egipto.

Lista de convocados de Panamá Sub-17

PORTEROS

  • Luis López — Academia CDE
  • Adamir Aparicio — CD Plaza Amador

DEFENSAS

  • Anthony Murillo — SD Atlético Nacional
  • Neir Marrugo — CAI
  • Alberto Adams — CD Plaza Amador
  • Cristian Ibarra — CD Plaza Amador
  • Stephen Domínguez — Sporting SM
  • Gabriel Quiroz — Tauro FC
  • Giancarlo Alemán — CD Plaza Amador

VOLANTES

  • Alfredo Maduro — Academia CDE
  • Lucas Norte — CD Plaza Amador
  • Alexander Tull — CAI
  • Lucio Ceballos — Sporting SM
  • Jossimar Insturain — Tauro FC
  • José Asprilla — CD Universitario
  • Oliver Pinzón — CD Universitario
  • Estevis López — Veraguas United
  • Joseph López — San Francisco FC
  • Joseph Choy — Veraguas United

DELANTEROS

  • Thiago Chalmers — CD Plaza Amador
  • Jorshua Gómez — San Francisco FC
  • Ronaldo Matos — Sporting SM
  • Cristian Morán — UMECIT FC
  • Joshua Payton — Southern Soccer AC (USA)

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