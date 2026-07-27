Yan Diomande se reporta con el Leipzig en medio de los rumores con el Real Madrid

El extremo internacional marfileño Yan Diomande volvió este lunes a la disciplina deportiva de su club, el Leipzig, después de sus vacaciones tras haber participado en el Mundial organizado por México, Canadá y Estados Unidos, en un momento en que se especula con su fichaje por el Real Madrid.

Según informó el Leipzig en su cuenta de X, Diomande formó parte del último grupo de jugadores que disputaron el Mundial con sus respectivas selecciones que este lunes pasaron reconocimiento médico tras la pausa estival.

El club alemán también publicó en redes una imagen del jugador marfileño, que tiene contrato con la entidad hasta 2030, para mostrar la vuelta del jugador al club, que ya se prepara para la Bundesliga que comenzará el próximo 28 de agosto.

El regreso del joven extremo, de 19 años, se produce después de haber señalado el jugador que quiere salir del Leipzig este verano, según publicó el diario Bild, que apuntó que el "destino soñado" por el marfileño es el Real Madrid, con el que, de acuerdo con ese periódico, el futbolista ya "tendría un acuerdo hasta 2031".

FUENTE: EFE