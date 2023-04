 El Real Madrid responde a Joan Laporta, ¿Cuál es el equipo del régimen?

Leer aquí: Caso Negreira: La UEFA abre una investigación al Barcelona

La respuesta de los Blancos

Horas después, la televisión del Real Madrid hizo público un video con el título "¿Cuál fue el equipo del régimen?", en el que recuerda que la entidad azulgrana "otorgó la insignia de oro y brillantes" al dictador Francisco Franco, al que también nombró "socio de honor en 1995", todo ello con imágenes de aquellos momentos.

El Real Madrid también asegura que el Barcelona "fue salvado tres veces de la quiebra con tres recalificaciones por Franco" y que durante los 40 años de dictadura el Barça "ganó 8 ligas y 9 copas", mientras que el club blanco "tardó 15 años en ganar la Liga" con el régimen franquista.

Laporta también arremetió contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha exigido en varias ocasiones explicaciones por el caso.

"Me gustaría que el presidente de LaLiga contuviese esa incontinencia verbal. Está validando una hipótesis que es falsa", concluyó Laporta.

El ataque de Laporta

En sus declaraciones, el mandatario culé prometió "desenmascarar" al Madrid durante el juicio que esclarecerá el 'caso Negreira', asegurando que las denuncias del club dan muestra de su cinismo. "Se ha considerado el equipo del Régimen. Por su proximidad al poder político y económico. Creo que merece la pena recordar que, durante siete décadas, la mayoría de los presidentes del CTA han sido ex socios, ex jugadores o ex directivos del Real Madrid. Durante 70 años, las personas que designaban a los que tenían que impartir justicia en el terreno de juego, eran ex socios, exjugadores o ex directivos del Real Madrid. En algunos casos, todo eso a la vez", sentenció un Laporta quien se abstuvo de mencionar a Florentino Pérez en su discurso.