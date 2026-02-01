El Real Madrid sufrió para vencer al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu

Una obra de arte de Vinicius Jr y otro tanto de penal de Kylian Mbappé le dieron la victoria a l Real Madrid 2-1 sobre el Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga de España 2025-2026.

Los merengues fueron pitados por la afición en el inicio de partido después de caer ante el Benfica a mitad de semana en la UEFA Champions League, por lo que estaban obligados a ganar para devolverle la alegría a su gente en el Estadio Santiago Bernabéu.

La anotaciones del Real Madrid

El brasileño creó una jugada individual y frente a tres defensores, logró sacar un remate de pierna derecha que no pudo atajar el guardameta Batalla a los 15' minutos de partido, pero la visita reaccionó en el segundo tiempo y al 49' Jorge de Frutos puso el empate.

Cuando todo parecía que terminaba igualado, el árbitro pitó penal para los blancos al 90+8 y Mbappé no perdonó anotando el tanto del triunfo al 90+10.

Esta victoria deja a los merengues en la segunda posición de la tabla con 54 puntos y están a uno del FC Barcelona (55), líder del torneo.

El próximo reto para los dirigidos por Álvaro Arbeloa será el domingo 8 de febrero frente al Valencia en el Estadio de Mestalla (3:00 pm).