El Real Madrid sufrió para vencer al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu

El conjunto del Real Madrid superó de local al Rayo Vallecano por la jornada 22 de LaLiga de España.

Real Madrid recupera confianza con victoria sobre Rayo Vallecano

Foto: EFE/ J.J. Guillén

Una obra de arte de Vinicius Jr y otro tanto de penal de Kylian Mbappé le dieron la victoria al Real Madrid 2-1 sobre el Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga de España 2025-2026.

Los merengues fueron pitados por la afición en el inicio de partido después de caer ante el Benfica a mitad de semana en la UEFA Champions League, por lo que estaban obligados a ganar para devolverle la alegría a su gente en el Estadio Santiago Bernabéu.

La anotaciones del Real Madrid

El brasileño creó una jugada individual y frente a tres defensores, logró sacar un remate de pierna derecha que no pudo atajar el guardameta Batalla a los 15' minutos de partido, pero la visita reaccionó en el segundo tiempo y al 49' Jorge de Frutos puso el empate.

Cuando todo parecía que terminaba igualado, el árbitro pitó penal para los blancos al 90+8 y Mbappé no perdonó anotando el tanto del triunfo al 90+10.

Esta victoria deja a los merengues en la segunda posición de la tabla con 54 puntos y están a uno del FC Barcelona (55), líder del torneo.

El próximo reto para los dirigidos por Álvaro Arbeloa será el domingo 8 de febrero frente al Valencia en el Estadio de Mestalla (3:00 pm).

