Carlo Ancelotti garantiza que Neymar Jr llegará al Mundial 2026

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti , garantizó este sábado la presencia de Neymar en el Mundial 2026 pese a su lesión muscular en el gemelo y subrayó que el 10 está "animado" y "trabajando muy bien" para recuperarse lo antes posible.

"Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido (contra Marruecos), y si no para el segundo (ante Haití)", afirmó el exentrenador del Real Madrid en rueda de prensa, en Teresópolis, en la víspera del amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"No tenemos ninguna duda de que estos 26 jugadores van a jugar la Copa del Mundo", aseveró.

Los primeros días de la concentración de la selección brasileña han estado marcados por el estado físico de Neymar, que 'Carletto' incluyó a última hora en la lista del Mundial en medio de una fuerte presión de una parte de la afición, el vestuario y la prensa.

El 10, sin embargo, llegó lesionado. El Santos redujo la lesión a "un edema" en los días previos al anuncio de la convocatoria, pero los servicios médicos de la Canarinha hicieron sus propias pruebas y constataron una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

El tiempo estimado de baja es de dos a tres semanas.

Carlo Ancelotti informó sobre la situación de Neymar Jr

En este contexto, Ancelotti comentó que recibieron un informe del Santos que decía que tenía un "edema" y que dejaron al club tratar el asunto hasta el 27 de mayo, cuando comenzó la concentración de la Canarinha y asumieron ellos el caso.

Pero incluso lesionado, defendió la llamada a filas de Neymar: "El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado (...) Pensamos que Neymar se va a recuperar lo más pronto posible. Está trabajando bien, está animado".

"Tuvo mala suerte con ese pequeño problema, pero Neymar está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto", insistió.

Ancelotti reveló, además, que habló con el jugador de Mogi das Cruzes sobre su recuperación y su papel en el Mundial, que arranca en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Neymar entendió muy bien el papel que tiene que tener en esta Copa del Mundo. Todos los días lo está haciendo muy bien. Trabaja muy bien para recuperarse lo antes posible", manifestó.

"Está en un buen ambiente, pero lo importante para él es entender bien su papel y creo que lo ha entendido muy bien", añadió.