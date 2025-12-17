El Real Madrid sufrió para vencer al Talavera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Final del partido
El Real Madrid sufrió para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey, luego de superar 3-2 al Talavera.
COPA DEL REY
El Talavera y el Real Madrid se enfretaron en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey desde el Municipal El Prado.
El Talavera luchó hasta el final, pero cayó 2-3 frente al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey desde el Municipal El Prado.
Kylian Mbappé firmó un doblete y Manuel Farrando Stiepovich marcó en propia puerta para sentenciar el triunfo de los blancos.