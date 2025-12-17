EN VIVO

El Real Madrid sufrió para vencer al Talavera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

FOTO: CHIRINGUITO
El Talavera y el Real Madrid se enfretaron en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey desde el Municipal El Prado.

El Talavera luchó hasta el final, pero cayó 2-3 frente al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey desde el Municipal El Prado.

Kylian Mbappé firmó un doblete y Manuel Farrando Stiepovich marcó en propia puerta para sentenciar el triunfo de los blancos.

Final del partido

El Real Madrid sufrió para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey, luego de superar 3-2 al Talavera.

93' Se salvó el Real Madrid

Lunin ataja un remate de cabeza del Talavera

91' Llegó el segundo - Talavera 2-3 Real Madrid

Los locales anotaron el segundo con Gonzalo Di Renzo, quien aprovechó un rebote en un tiro libre que pegó en el travesaño.

88' GOOOOL DE MBAPPÉ - TALAVERA 1-3 REAL MADRID

El francés firma su doblete con un potente remate de pierna derecha, que el portero González no pudo detener.

80' Llegó el descuento

Nahuel Arroyo Mazorra define el primero de los locales, cerrando de gran manera en un centro cruzado.

75' Cambios en el Real Madrid

Entran: Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni

Salen: Arda Guler y Gonzalo García

Minuto 68' Atajadón

Arda Guler con el remate de tiro libre, pero mejor en el fondo el portero Jaime González.

Live Blog Post

66' Cambio en el Real Madrid

Entra Rodrygo

Sale: Mastantuono

64' - Talavera 0-2 Real Madrid

Los merengues controlan el partido en una hora de partido.

Minuto 50' - Talavera 0-2 Real Madrid

Kylian Mbappé remató de pierna derecha a un costado del arco defendido por Jaime González.

Inicia el segundo tiempo / Talavera 0-2 Real Madrid

Minuto 45+1 / Talavera 0-2 Real Madrid

Centro al área de Mbappé y la defensa mete el balón para el gol en propia meta.

Minuto 41 / Talavera 0-1 Real Madrid

Kylian Mbappé desde el punto penal abre el marcador para los blancos.

Minuto 37 / Talavera 0-0 Real Madrid

Centro al área para Mastantuono que de cabeza remata a un costado.

Minuto 27 / Talavera 0-0 Real Madrid

Arda Guler remata de tiro libre al palo del portero, pero González con la mano la manda al tiro de esquina.

Minuto 25 / Talavera 0-0 Real Madrid

Ceballos regatea dentro del área pero su disparo se marcha a un costado.

Minuto 20 / Talavera 0-0 Real Madrid

Endrick en dos ocasiones remata pero la defensa bloquea sus intentos.

Minuto 18 / Talavera 0-0 Real Madrid

Marcos remata de cabeza dentro del área pero Lunin manda el balón al tiro de esquina.

Minuto 4 / Talavera 0-0 Real Madrid

Pase de Endrik hacia Mbappé que define dentro del área pero el arquero sale para achicar.

INICIÓ EL PARTIDO

Entrada en calor

Once del Talavera

Alineación del Real Madrid

