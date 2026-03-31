MAREA ROJA Marea Roja -  31 de marzo de 2026 - 11:59

Selección de Panamá: Andrés Andrade no estará disponible para segundo duelo ante Sudáfrica

El defensor de 27 años de edad Andrés Andrade no estará disponible para ver acción en la ciudad del Cabo con la selección de Panamá.

Selección de Panamá: Andrés Andrade no estará disponible para segundo duelo ante Sudáfrica

Selección de Panamá: Andrés Andrade no estará disponible para segundo duelo ante Sudáfrica

El defensor central Andrés Andrade no podrá ver acción en el segundo amistoso de la fecha FIFA de la selección de Panamá ante Sudáfrica, este en el Cape Town Stadium de la Ciudad del Cabo.

Andrade, de 27 años de edad venía de estar en la banca e ingresar de cambio en el primer duelo ante Sudáfrica y ahora presenta molestias estomacales, según anunció la FPF.

No disponible para compromiso de la selección de Panamá

"Andrés Andrade no estará disponible para el partido de hoy vs Sudáfrica debido a un malestar estomacal. El cuerpo médico decidió que el jugador no fuera al estadio y se mantuviera en el hotel recuperándose", mencionó la Federación Panameña de Fútbol.

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El jugador del LASK Linz e el pasado duelo en el Estadio Moses Mabhida de la ciudad de Durbán ingresó al minuto 74', en lugar de Roderick Miller.

Para el partido de esta tarde del martes 31 de marzo, estarán como centrales Carlos Harvey, José "Coto" Córdoba y Jiovany Ramos, solo repitiendo el jugador del Norwich en la línea de 3 que utilizó el viernes el DT Thomas Christiansen.

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