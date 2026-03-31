Selección de Panamá: ¿Cuándo se anuncian las camisetas para el Mundial 2026? FOTO / REEBOK

La espera ya está por acabar para los aficionados que esperaban el lanzamiento de la nueva camiseta de la Selección de Panamá de cara al Mundial 2026.

La marca Reebok, que viste a las selecciones de fútbol de Panamá puso este lunes un anuncio con una fecha en específico (14 de abril) y con una camiseta tricolor al fondo con el logo de la Federación Panameña de Fútbol, además de la frase "Por aquellos que soñaron".

La marca estadounidense que firmó que la FPF a mediados de 2022, presentó sus primeras camisetas en enero de 2023, y desde entonces ha formado parte del equipo nacional.

La Selección de Panamá tiene pendiente un amistoso ante Brasil, otro ante una nación europea y el partido de despedida en el Estadio Rommel Fernández. Los de Thomas Christiansen se estrenan en la Copa del Mundo enfrentando a Ghana el 17 de junio, para luego chocar ante Croacia e Inglaterra.

Según algunos informes, la presentación oficial sería en el área del Casco Antiguo.