El Real Madrid ya está en Yeda tras seis horas de viaje para la Supercopa de España

La expedición del Real Madrid, formada por 24 jugadores y con las ausencias de Kylian Mbappé, Éder Militao y Brahim Díaz, aterrizó en Yeda este martes por la noche tras un viaje de seis horas, con cinco de vuelo, a dos días de medirse al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España.

Tras completar el segundo de los entrenamientos con los que el Real Madrid preparará su duelo ante el Atlético de Madrid, los jugadores convocados se desplazaron desde la ciudad deportiva de Valdebebas al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para partir en vuelo chárter rumbo a Yeda.

Ataviados con el traje de viaje , la expedición madridista aterrizó en Arabia Saudí tras poco más de cinco horas de vuelo, y cerró el viaje con el desplazamiento en el autobús oficial hasta su hotel de concentración, el Jeddah Hilton.

El Real Madrid se encuentra en Yeda

El equipo dirigido por Xabi Alonso encara la Supercopa de España con las ausencias de Kylian Mbappé por un esguince de rodilla y de Éder Militao por una lesión muscular.

Tampoco estará en Yeda Brahim, que se encuentra disputando la Copa África con Marruecos, y sí ha viajado Trent Alexander-Arnold, pese a no tener opciones de jugar al estar en la fase final de la recuperación de una rotura muscular.

El Real Madrid disputará el jueves, desde las 20:00 horas en España (22:00 hora local/19:00 GMT)), la segunda semifinal de la Supercopa de España que arranca el miércoles con el duelo entre el Barcelona y el Athletic Club. El conjunto madridista cerrará su preparación el miércoles con un último entrenamiento, ya en el escenario del encuentro, el estadio rey Abdullah desde las 18:00 hora española.