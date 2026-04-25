 El FC Barcelona vence al Getafe y podrá ser campeón la próxima semana

El FC Barcelona venció 2-0 al Getafe a pesar de las bajas del conjunto de Hansi Flick en la jornada 33 de LaLiga y le saca 11 puntos al Real Madrid en la pelea por el torneo español. Los goles fueron de Fermín López y Marcus Rashford.

Los blaugranas se fueron adelante en el marcador e n el cierre de la primera parte cuando Pau Cubarsí se robó un balón en la mitad del terreno y se la cedió a Pedri que consiguió el pase perfecto para Fermín López que en su celebración le dio la dedicatoria a Lamine Yamal que se perdió el resto de la temporada por lesión.

El FC Barcelona cerca de ganar LaLiga

En el minuto 75' apareció Marcus Rashford que ingresó en la segunda parte, para anotar el segundo gol en una gran jugada de Robert Lewandowski en la contra del FC Barcelona.

El próximo partido del FC Barcelona será ante el Osasuna donde podrían quedar campeones de LaLiga en caso el Real Madrid pierda puntos el domingo, el juego será a las 2:00 pm.