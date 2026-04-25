El Bayern Múnich le remonta un 3-0 al Mainz 05

El Bayern Múnich se impuso este sábado por 3-4 al Mainz en Maguncia tras una gran remontada en la segunda parte tras haber salido al campo con un equipo lleno de suplentes al que el rival le tomó la medida lanzando permanentes contragolpes peligrosos para irse al descanso ganando por 3-0.

Las ausencias de Harry Kane, Michael Olise y Joshua Kimmich hizo que el Bayern le faltara control cuando tenía posesión de pelota lo que llevó que se multiplicaran las pérdidas de pelota a partir de las cuales el Maguncia lanzaba ataques rápidos.

Aunque el primer gol, que llegó en el minuto 15 con una volea de Dominique Kohr, surgió en un saque de esquina éste se había originado ya en un contragolpe. Los otros dos goles salieron de contragolpes clásicos, ambos comandados por Nadiem Amiri.

Bayern Múnich le remonta al Mainz

En el 29, el meta del Bayern, Jonas Urbig, paró el remate de Amiri pero el rebote le quedó a Paul Nebel que marcó sin problemas. En el descuento de la primera parte, llegó el tercero cuando Sheraldo Becker marcó a puerta vacía después de que Urbig desviara contra el larguero un remate de Amiri.

En la segunda parte entraron Kane y Olise, más tarde Jamal Musiala. El Bayern ganó seguridad, la presión alta -que en la primera parte no había funcionado, empezó a funcionar.

El control bávaro en la mitad contraria se fue traduciendo en llegadas y el gol del descuento se produjo en el 54 con un remate de Nicolas Jackson dentro del área a centro de Konrad Laimer desde la derecha. Luego, con un gran remate a la escuadra desde fuera del área, Olise acortó las distancias en el 73.

En el 82, a centro de Olise, Musiala marcó el empate desde corta distancia. Un minuto después Musiala, tras una pared con Josip Stasinic, ganó la raya de fondo y soltó un centro que sólo pudo ser cortado a medias por el meta Daniel Batz, le quedó a Kane que definió dándole la vuelta al partido.