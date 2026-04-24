"El Magnífico" José Núñez conquistó título continental con impresionante KO en Chile

El invicto panameño José Núñez acabó con su rival Erislandy Álvarez por la vía del KO, para arrebatarle el título continental Americas AMB en velada en la ciudad de Santiago de Chile.

Núñez, extendió su marca de invicto a 18-0-2, 8 KOs, después levantarse del la lona para ganar el combate en la Convención de la Asociación Mundial de Boxeo, ante un rival de muchos quilates y que llegaba como amplio favorito.

José Núñez haciendo historia

El oriundo de Curundú cayó en el primer asalto, luego de ser conectado sorpresivamente por Álvarez, quien obtuvo en París 2024 la medalla de oro, una hazaña grandísima en el boxeo amateur.

El zurdo panameño fue conectado con explosividad, pero se vio recuperado en el segundo asalto y salió lanzando golpes de mucho poder, que pasaban cada vez más cerca del apodado como “La Amenaza”.

Todavía con el segundo round en marcha, el cubano presionó , pero Núñez lo recibió con una impecable mano de izquierda, que lo hizo caer estrepitosamente.

El cubano se puso de pies, pero en muy malas condiciones y el árbitro detuvo las acciones, para la emoción de “Josesito” , su esquina y del pueblo panameño, que anhelaba un gran triunfo en el deporte del boxeo.

Con esta crucial victoria , José Núñez conquistó el cetro dorado Continental Americas AMB del peso superligero y tendrá un gran ascenso en el ranking de la categoría.