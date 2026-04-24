Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá avanzó a la final de manera invicta

La selección de Panamá juvenil de béisbol sigue intratable en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, luego de vencer 6-3 a Brasil y cerrar la ronda regular con marca perfecta de 5-0, clasificando a la gran final del torneo.
Panamá volverá a enfrentar a Colombia
El camino de Panamá hacia la final ha sido contundente. Durante la ronda regular, el equipo nacional mostró superioridad en ambos lados del juego, destacando victorias clave como el 7-0 ante Argentina, donde el pitcheo fue determinante, y el 10-2 frente a Colombia, con una ofensiva explosiva desde las primeras entradas.
Panamá enfrentará nuevamente a Colombia en la final, este sábado a las 11:00 a.m., en un duelo que definirá al campeón del béisbol juvenil en estos Juegos Suramericanos y lo podrás sintonizar por RPC.