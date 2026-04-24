Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá avanzó a la final de manera invicta

La selección de Panamá juvenil de béisbol sigue intratable en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, luego de vencer 6-3 a Brasil y cerrar la ronda regular con marca perfecta de 5-0, clasificando a la gran final del torneo.

Panamá volvió a imponer su ritmo en el diamante, combinando una ofensiva oportuna con solidez desde el montículo para superar a un conjunto brasileño que luchó, pero no logró frenar el empuje del equipo local. Con este resultado, la novena dirigida por Adolfo “Capirita” Rivera confirma su dominio en la fase inicial.

Panamá volverá a enfrentar a Colombia

El camino de Panamá hacia la final ha sido contundente. Durante la ronda regular, el equipo nacional mostró superioridad en ambos lados del juego, destacando victorias clave como el 7-0 ante Argentina, donde el pitcheo fue determinante, y el 10-2 frente a Colombia, con una ofensiva explosiva desde las primeras entradas.

Panamá enfrentará nuevamente a Colombia en la final, este sábado a las 11:00 a.m., en un duelo que definirá al campeón del béisbol juvenil en estos Juegos Suramericanos y lo podrás sintonizar por RPC.