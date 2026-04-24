BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  24 de abril de 2026 - 17:39

Béisbol Mayor 2026: Line Up de Chiriquí vs Bocas del Toro en juego 2 de la final

Conoce las alineaciones de Chiriquí y Bocas del Toro para el segundo juego de la serie final del Béisbol Mayor 2026.

FOTO / FEDEBEIS

La novena de Bocas del Toro recibirá nuevamente a Chiriquí en el estadio Calvin Byron para el segundo juego de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas.

Los tortugueros tienen la ventaja en la serie 1-0 y esta noche será un partido cardiaco, sintonízalo a las 6:55 pm por RPC.

Line Up de Chiriquí

  • Jhonny Santos - JI
  • Jeffer Patiño - 3B
  • Carlos Quiroz - 1B
  • Erasmo Caballero - R
  • Jonathan Saavedra - BD
  • Iraj Serrano - JD
  • Luis Jordan - 2B
  • Amador Rojas - JI
  • Jorge Rodríguez - SS

Lanzador - Darío Agrazal

Line Up de Bocas del Toro

  • Héctor Rayo - SS
  • Jonathan Mendoza - JD
  • Melvin Novoa - R
  • Carlos Sánchez - 1B
  • Yeremy Lezcano - 3B
  • Edward Tolo - 2B
  • Jhisber Wright BD
  • Carlos Cortez - JI
  • Yael Escobar - JC

Lanzador - Jorge Quiel

