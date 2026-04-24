Béisbol Mayor 2026: Line Up de Chiriquí vs Bocas del Toro en juego 2 de la final

La novena de Bocas del Toro recibirá nuevamente a Chiriquí en el estadio Calvin Byron para el segundo juego de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas.
Line Up de Chiriquí
- Jhonny Santos - JI
- Jeffer Patiño - 3B
- Carlos Quiroz - 1B
- Erasmo Caballero - R
- Jonathan Saavedra - BD
- Iraj Serrano - JD
- Luis Jordan - 2B
- Amador Rojas - JI
- Jorge Rodríguez - SS
Lanzador - Darío Agrazal
Line Up de Bocas del Toro
- Héctor Rayo - SS
- Jonathan Mendoza - JD
- Melvin Novoa - R
- Carlos Sánchez - 1B
- Yeremy Lezcano - 3B
- Edward Tolo - 2B
- Jhisber Wright BD
- Carlos Cortez - JI
- Yael Escobar - JC
Lanzador - Jorge Quiel