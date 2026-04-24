Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro consigue segunda victoria consecutiva en la serie final

La novena de Bocas del Toro remontó a Chiriquí 3-2 en el estadio Calvin Byron en el juego 2 de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas y se mantiene con ventaja 2-0.

Chiriquí arrancó ganando el partido con un imparable de Jeffer Patiño para empujar a Jhonny Santos en la parte alta de la primera entrada. La segunda rayita de los chiricanos fue en la alta del tercero, cuando se llenaron las bases y Jhonny Santos volvió a home para aumentar la ventaja.

Bocas del Toro vuelve a ganarle a Chiriquí en casa

En la baja del séptimo episodio se le complicó el juego a Daría Agrazal con un roletazo de Jonathan Mendoza que no pudo controlar Luis Jordan y Carlos Cortés anotó la primera de Bocas del Toro.

Melvin Novoa conectó un imparable para empujar a Jael Escobar y empatar el juego. En la misma entrada, llenaron las bases y Yeremy Lezcano fue boleado, Jonathan Mendoza anotó de caballito la tercera carrera para darle vuelta al juego.

El tercer juego será el domingo en el estadio Kenny Serracín a las 7:00 pm y lo podrás sintonizar por RPC Deportes desde las 6:55 pm.