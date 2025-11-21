LALIGA Fútbol Internacional -  21 de noviembre de 2025 - 08:50

Elche CF vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J13 de LaLiga

El Real Madrid visitará al Elche CF en la jornada 13 de LaLiga, repasamos los detalles previo al partido.

Elche CF vs Real Madrid: Fecha

El Real Madrid completó este viernes su cuarto entrenamiento de la semana, en el que el técnico Xabi Alonso tuvo de vuelta al resto de internacionales que faltaban por reincorporarse a la dinámica del grupo, aunque, eso sí, David Alaba lo hizo con una sobrecarga muscular que le hace ser duda para la visita el Elche de este domingo.

Con las bajas seguras de Dani Carvajal -artroscopia en la rodilla derecha-, Éder Militao -lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha- y Franco Mastantuono -pubalgia-, Xabi tiene también las dudas de Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni.

El primero realizó solo una parte con el grupo, una vez superada la rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió en septiembre con Alemania; mientras que el segundo sí que completó el entrenamiento y tiene más opciones de volver a la convocatoria.

Además, Xabi Alonso cuenta con la duda de un David Alaba que ha vuelto de sus compromisos con Austria con una sobrecarga muscular, por lo que su presencia en la visita al Elche depende de cómo evolucione y de si participa o no en el entrenamiento previo del sábado.

Fecha, hora y dónde ver Elche CF vs Real Madrid

  • Fecha: Domingo, 23 de noviembre de 2025
  • Hora: 3:00 pm
  • Lugar: Estadio Manuel Martínez Valero
  • Dónde seguir: Pendientes a las redes sociales de Deportes RPC

FUENTE: EFE

