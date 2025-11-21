Olympique Marsella goleo al Niza y le mete presión al PSG

El Olympique Marsella volvió a dar un golpe sobre la mesa en la Ligue 1 con una imponente victoria este viernes por 1-5 ante el Niza, en una gran demostración de pegada que les coloca líderes de la competición, con 28 puntos, y que añade presión para el Paris Saint-Germain.

El equipo del italiano Roberto De Zerbi solamente ha perdido en uno de sus últimos diez partidos de liga (8 victorias, un empate), y en cinco de esas victorias mantuvo la portería a cero, además de ser el conjunto más goleador de la competición doméstica con 33.

Presión del Olympique Marsella

Una presión añadida para el conjunto del español Luis Enrique Martínez, que si bien juega el sábado en casa ante Le Havre (duodécimo) necesita ganar para volver a la cima de la tabla, y no pasa por su mejor momento en cuanto a juego y resultados.

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, con un gol y dos asistencias, y el inglés Mason Greenwood con un doblete fueron los buques insignias de un Marsella que ya juega de memoria y que demostró su pegada con cinco goles en 11 tiros a puerta.

El centrocampista estadounidense Timothy Weah (hijo del exfutbolista y expresidente de la República de Liberia George Weah, Balón de Oro en 1995) y el delantero brasileño Igor Paixao anotaron el cuarto y el quinto tanto visitante respectivamente, mientras que Mohamed-Ali Cho hizo el único del Niza cuando el marcador iba 0-4.

Este tropiezo significa la cuarta derrota consecutiva del equipo local en todas las competiciones; sin duda un mal momento para el cuadro que dirige Franck Haise, que se queda noveno con 17 puntos a falta de los encuentros de sus perseguidores más cercanos, el Toulouse (16), el Paris FC (14) y el Le Havre (14).

FUENTE: EFE